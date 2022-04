Vilanova del Camí va acollir la primera matinal de marxa nòrdica en família del municipi, en el marc del cicle que la Diputació de Barcelona organitza en una desena de municipis. Tot i que el dia es va aixecar fred, la marxa va aplegar una setantena de persones, que van recórrer un trajecte de 8 quilòmetres, en la caminada d’adults, i 4 quilòmetres en la caminada infantil. Amb la guia de monitors d’Esports Vilanova i la Diputació es van dirigir cap a Can Titó, Can Bernades, la bassa Fontanelles, i després recórrer tot el parc fluvial. Els infants van gaudir d’una gimcana per la zona del parc fluvial i van acabar construint un cinturó de campanya. L’activitat es plantejava també amb fins solidaris, per la qual cosa els participants van contribuir en l’arribada al parc fluvial amb productes bàsics, sobretot aliments, que es van fer arribar al Banc de la Teca de Vilanova del Camí.