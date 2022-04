L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa el projecte comunitari per revitalitzar el barri del Xup, que porta per nom «Barris i comunitat: motors de transformació social» i que és finançat per la Diputació de Barcelona. Una de les accions que es duen a terme en el marc d’aquest projecte són de caràcter artístic i tenen la participació dels veïns i veïnes del barri. Per dur-les a terme, s’ha comptat amb dos artistes per pintar dos murals, elegits amb l’acord del veïnat, Roc Blackblock i Llukuter. El mural de Roc Blackblock, Murs de bitàcola, i elaborat a partir de fotografies antigues, va comptar amb la participació de representants del barri, mentre que el de Llukuter es va fer amb joves residents i també amb alumnes de l’institut Sis Manresa.