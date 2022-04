L’Associació Guardiolenca s’estrena als «Open» de la Federació Catalana de Patinatge

Un grup de set patinadores de l’Associació Guardiolenca, juntament amb la seva entrenadora Irene Regales, es van desplaçar fins a l’Ametlla de Mar per participar en el nou format de competició de la Federació Catalana de Patinatge. Enguany, les competicions es divideixen en òpens provincials per nivells. El Poliesportiu Municipal Galetet de l’Ametlla de Mar i el Pavelló Municipal del Perelló van ser les seus del 1r Open TGN de Formació per a nivells 5-6-7. Per a les patinadores de La Guardiolenca va ser el primer contacte amb aquest nou sistema. Cal destacar la segona posició aconseguida per Núria Kempf al nivell 7.