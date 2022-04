En l’excursió del mes de març, el Centre Excursionista de la Comarca de Bages va pujar a dos cims comarcals en el marc de «Sostres del CECB». Sortint de Granollers de Rocacorba, el grup va passar pel Turó Rodó, la curiosa Roca Barret i el Santuari de Rocacorba per arribar al Puigsou (992 m), sostre comarcal del Gironès. Tot seguit, van passar per una bonica roureda fins al Comaestremer (886 m), sostre comarcal del Pla de l’Estany. Abans d’emprendre la baixada, els caminaires van passar per la aèria carena de la Roca Plana de Golany i la Roca dels Tres Senyors. A la fotografia, els caminaires a la Roca Barret.