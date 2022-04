La colla castellera Els Tirallongues de Manresa van actuar diumenge a la plaça de Sant Domènec de Manresa amb motiu de la Diada de Rams juntament amb la colla castellera de la Jove de Barcelona, els Margeners de Guissona i els Castellers del Riberal.

La colla manresana va sortir amb un pilar de 4 aixecat per sota d’entrada, a primera ronda de castells exhibien un 4 de 7, a segona ronda un 3 de 7, a última ronda executaven un 4 de 6 amb agulla i finalitzaven la seva diada amb tres pilars de 4. Els de la camisa ratllada durant la setmana ja van anunciar que es preparaven per fer el salt als castells de set aquesta temporada. Quan arribava el moment de descarregar els castells de 7, esclatava l’eufòria i les emocions entre els castellers per ser el primer 4 de 7 de la temporada a primera ronda de castells i el 3 de 7 a segona ronda. Una jornada en què també hi va haver diverses estrenes de castellers en diverses posicions, en aquest sentit un dels moments més emotius de la jornada arribava amb el debut d’un dels més xics de la colla, Roger Serra amb quatre anys s’estrenava d’enxaneta amb el pilar de 4 aixecat per sota.

Per part de la Jove de Barcelona, mostraven un pilar de 4, un 2 de 6, un 3 de 6 amb agulla, un 3 de 6 i un pilar de 4 aixecat per sota.

La colla de la Catalunya del Nord dels Castellers del Riberal, exhibien un pilar de 4, un 3 de 6 amb agulla, un 2 de 6, un 4 de 6 i un pilar de 5. Margeners de Guissona descarregaven un pilar de 4, un 3 de 6, un 2 de 6, i un 3 de 6 amb agulla i finalitzaven amb un pilar de 4 aixecat per sota