L’escola «Sweet India» de Vilanova del Camí va recaptar 620 euros en el festival solidari del passat cap de setmana per ajudar a la Fundació Fior de Loto que es dedica a ajudar a nenes de l’Índia, concretament de Pushkar, que no tenen oportunitat de rebre cap mena d’educació. Al festival solidari van participar professors i alumnes de Sweet India i també altres als quals Silvia Bautista fa classes (a Manresa, Miralles i Can Ros), així com el grup flamenc de Masquefa Aires del Sur, Los Flamencos de Can Ros, el grup de hip hop Blue Moon Dance i Barna Bhangra Group.