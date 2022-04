El Consell d’Infants de Sallent va participar al Plenari del Consell d’Infants del Bages, reprès després de la pandèmia, per presentar el treball dut a terme d’anàlisi i debat de com ha de ser el municipi per tenir en compte les diversitats i ser així un municipi inclusiu. Cadascun dels Consells dels pobles participants van exposar els seus treballs i, posteriorment, van gaudir d’un berenar acompanyat d’activitats de sensibilització que professionals del CAE van organitzar. El Pont de Vilomara i Rocafort va acollir la trobada i van participar-hi els Consells d’Infants d’Artés, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada, Navàs i Sallent, amb un total de setanta-dos consellers i conselleres.