La companyia juvenil de dansa Jove Ballet Solsoní va recuperar el passat diumenge 3 d’abril al teatre Comarcal de Solsona el seu espectacle El gran viatge de la Dent de Lleó. Basat en el conte homònim de la il·lustradora solsonina Anna Terricabras, i sota la direcció artística de Fina Comas, la companyia resident a l’escola de Dansa Solsona es van endinsar durant gairebé una hora i mitja en la història, apta per a tots els públics, de la vida mateixa: néixer, viure i morir, protagonitzada per una Dent de Lleó qui, emportada pel vent viu experiències sorprenents i emocionants acompanyada de molts personatges amb qui es diverteix, aprèn i gaudeix del seu camí per, finalment, plantar-se i fer emergir una nova Dent de Lleó.