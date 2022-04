L’oficina de turisme de Santpedor va oferir una visita en base històrica i naturalista per explicar l’origen de l’Aiguamoll. La visita, amb una quarantena de participants dividits en dos torns, va partir d’una base històrica explicant l’aprofitament d’argiles que es va dur a terme durant segles a Santpedor per fabricar maons, rajoles i teules, i com aquesta rajoleria tradicional va donar lloc en el segle XX a bòbiles de tipus industrial com la que hi havia a l’indret on actualment hi ha l’Aiguamoll. A continuació, es va parlar del procés de restauració de l’espai que va començar fa uns 30 anys, després que la bòbila fos abandonada els anys 80. Les explicacions van anar a càrrec de Mireia Vila Cortina, historiadora i tècnica de turisme i patrimoni de l’Ajuntament de Santpedor, i Josep Illa Antich, biòleg i membre del grup local «Gestió i Estudi del medi», responsable de la reconversió de l’antiga argilera en aiguamoll.