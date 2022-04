La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una sortida al santuari de Cabrera, a Osona. El grup va iniciar la caminada a prop de Cantonigròs, passant pel pont de la Rotllada, per dirigir-se cap al coll de Bram amb unes magnífiques vistes dels cingles d’Aiats. Tot seguit, la colla va arribar al collet de Cabrera, just als peus de la cinglera. Després de pujar uns esglaons picats a la pedra, els caminaires van arribar a l’altiplà, on podien veure l’edifici del santuari de Cabrera. El grup va seguir per la cinglera cap al cim de Cabrera, de 1.308 metres d’altura, per després arribar a la font de l’Osca. Els vint-i-cinc caminaires van immortalitzar la sortida amb una fotografia de grup.