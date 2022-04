Sant Martí de Tous celebra el seu primer any com a Vila Florida amb una nova campanya de participació ciutadana. El municipi va ser el segon de la comarca a obtenir aquesta distinció l’abril del 2021, després de Carme, un segell de qualitat paisatgística i de cultura del verd urbà i entorn natural impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya. Per tal de seguir augmentant la presència del verd urbà, també en l’espai privat, el consistori impulsa per segon cop la iniciativa «Una flor a cada balcó» i regalarà una planta o flor a cada llar a través d’un val de descompte per valor de 3 euros que es pot passar a recollir per l’ajuntament i que es podrà fer servir a la plaça de Fàtima del 27 d’abril a l’1 de maig.