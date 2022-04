El manresà Francesc Martínez va obtenir un reconeixement per la seva trajectòria en el transcurs de la Nit del Dirigent, que es va dur a terme a les instal·lacions del Reial Club de Polo de Barcelona. L’Associació Catalana de Dirigents de l’Esport li va concedir la distinció de Millor Exdirigent de Federació per la tasca que va dur a terme com a directiu en les federacions catalana i espanyola de gimnàstica.