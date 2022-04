Diumenge, es durà a terme la primera pedalada solidària en favor de la lluita contra el càncer a Súria organitzada per Pedals Solidaris i Súria amb Lluita, amb la col·laboració de la Penya Ciclista Bonavista i l’Esport Ciclista Manresà. Hi haurà tres modalitats: una ruta per carretera de 64 km. i un desnivell de 1100 m., una ruta en BTT de 45 km. i un desnivell de 1200 m., i una altra d’urbana i infantil. La col·laboració de 10 euros inclou esmorzar i obsequi. Els tiquets es poden adquirir a Cal Catalán, Moda Premier, Atleet (Janesport’s), Penya Ciclista Bonavista (fins divendres, de 18 a 20 hores al seu local) i a l’Esport Ciclista Manresà. La sortida serà a les 8.30 hores a la plaça Sant Joan de Súria.