Organitzat per Joventuts Musicals de Moià es va encetar el IX Cicle de Joves Talents Maria Vilardell Viñas, que dóna oportunitat a músics que estan acabant la seva formació per tal que comencin a tenir accés als escenaris i circuïts concertístics, com a part essencial de la seva formació. Els pianistes Adrià Perea Giménez i Sara Serrano Mouronte dos alumnes d’Alba Ventura, catedràtica del Conservatori Superior del Liceu i directora de l’Acadèmia Marshall, foren els intèrprets d’aquest primer concert. El públic que quasi omplia l’Auditori Sant Josep de Moià va aplaudir cada interpretació, i al final, els dos músics junts van rebre una llarga ovació. –Jaume Grandia