L’Ajuntament de Santpedor va signar un conveni de col·laboració amb l’ADF 5 Defensors del Bosc. Es tracta d’un acord per a l’adquisició d’un vehicle d’intervenció ràpida per valor de 12.000 euros, que permetrà millorar l’efectivitat en la prevenció d’incendis i arribar més a prop en cas de foc. La signatura ha anat a càrrec de l’Alcalde de Santpedor, Xavier Codina, i el President de l’’ADF 5, Josep Boixadera. També hi va ser present el tresorer i voluntari de l’ADF Santpedor, Fidel Santamaria. L’ADF 5 està formada pels municipis de Callús, Castellnou del Bages, Navàs, Santpedor i Súria.