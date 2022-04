L’entitat castellvinenca HipoFam va fer una nova aportació de 15.000 euros al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) per a la investigació de la hipomagnesèmia familiar amb hipercalciúria i nefrocalcinosi, una malaltia rara d’origen genètic. Amb aquesta aportació, HipoFam ja suma més de 150.000 euros aportats al VHIR per a la investigació des del 2015. El donatiu d’HipoFam es destina al grup de recerca CIBBIM-Nanomendicina- Fisiopatologia renal liderat per la Dra. Ana Meseguer. Els fons serviran per contractar un investigador/ora predoctoral que centrarà la seva tesi en l’estudi de la hipomagnesèmia familiar amb hipercalciúria i nefrocalcinosi.