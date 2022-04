L’Ametlla de Merola va tornar amb la tradició de cantar caramelles, després que els últims dos anys no ho va poder fer presencialment. Malgrat tot, les caramelles es van sentir a través d’altaveus a l’exterior de l’església per no trencar la tradició centenària que des del 1920 s’ha dut a terme ininterrompudament a la colònia tèxtil. Enguany, per celebrar el centenari de l’orfeó els cantaires van estar acompanyats pel pendó que es conserva del 1920 i que van exhibir pels carrers i places de l’Ametlla de Merola.