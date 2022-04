El Club del Joc del CAE ha obert les inscripcions per participar en l’11è Torneig de Catan que se celebra anualment coincidint amb el Dia Internacional del Joc. Aquest any el torneig canvia de dia i de lloc. Serà el dissabte, 28 de maig, als locals del CAE, a la Plaça del Milcentenari s/n de Manresa, de 4 a 8 de la tarda i hi haurà un servei de begudes per amenitzar el torneig. Les dues persones guanyadores aconseguiran un joc de taula de Devir, l’empresa editora del joc Catan i dues places per a participar en el Campionat Estatal que es farà a Madrid el mes de Juliol. Les places per participar al torneig són limitades i cal formalitzar la inscripció prèviament a www.cae.cat.