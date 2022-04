Després de dos anys sense poder celebrar les tradicionals caramelles a Cabrianes a causa de la pandèmia, una trentena de caramellaires van portar-les pels carrers i places de Cabrianes, diumenge, i per les cases de pagès, dilluns. Dividits en cinc grups, els més xics van mostrar el seu Picar i dansar; els mitjans, Les Faixes; les mares, La polca d’Ours i el grup de joves, el Galop de panderetes, en el qual van innovar canviant-se de vestuari a mig ball. Finalment, tots junts van oferir el Ball de cintes de Cabrianes. Per cloure la festa, caramellaires i públic, aplegats al Mas de la Sala, van fer una ballada de polca conjunta. Tota la colla va rematar la jornada amb un dinar per celebrar l’efemèride.