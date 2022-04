L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires va començar a repartir llavors de carbasses gegants. D’aquesta forma, el municipi vol recuperar el concurs de carbasses el mes d’octubre, un dels més veterans de Catalunya. En l’actualitat les llavors es reparteixen gratuïtament a través de l’Ajuntament als veïns i veïnes que volen conrear i prendre part en el certamen. Per participar-hi, no obstant això, es pot presentar qualsevol carbassa de qualsevol altra varietat de llavor. La carbassa guanyadora és la que pesi més, i segons el temps i la pluja de cada any, poden arribar a tenir entre 150 i 200 quilograms.