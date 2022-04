L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i la presidenta de l’Associació Esbart Vila de Sallent, Núria Hontecillas, van signar un acord de col·laboració per tal de donar suport a les tasques de l’organització. Enguany, el conveni entre ambdues parts vol recolzar la participació a dos projectes: La Llançadora, format per tres esbarts de la Catalunya Central (Gironella, Navàs i Sallent), i el Toc d’Enramada, ball que s’estrena per la Festa de les Enramades i que inaugura el dijous de Corpus.