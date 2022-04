El Programa de Voluntariat de CaixaBank té com un dels seus eixos transversals l’atenció a col·lectius de la tercera edat o amb diversitat funcional per tal de millorar la seva qualitat de vida. Per segon any consecutiu, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, l’Associació de Voluntaris de CaixaBank a la Catalunya Central va lliurar 845 roses a deu residències de gent gran: Fundació Ampans Llar Mion, Fundació Ampans Llar Sant Josep, Residència centre de dia de Sant Andreu, Residència Sagrada Família, Residència d’avis de La Pobla de Lillet, Residència Sant Bernabé, Fundació Sant Roc, Fundació Patronat Vila d’Artés, Residència Aura i Residència Cals Avis.