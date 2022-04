El jurat del Premi d’Investigació i Innovació sobre discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament ha anunciat els treballs guardonats en la 9a edició. Aquest premi, que convoca Ampans de forma biennal, consta de dues categories, innovació i investigació, amb tres premis dins de cadascuna. El primer premi d’innovació se l’ha endut el projecte de desenvolupament d’una polsera vibro estimuladora per a persones amb comportaments estereotipats, i en el camp de la investigació, el primer premi se l’ha endut un estudi per a la promoció de l’autodeterminació de joves amb TEA. Aquests dos primers premis estan dotats amb cinc mil euros cadascun. El Premi d’Investigació i d’Innovació sobre la discapacitat intel·lectual compta amb el suport, com en l’última edició, d’ICL Iberia, Esteve i Control Group. L’acte d’entrega dels guardons es durà a terme, dimarts vinent, a les 7 de la tarda, a l’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa. A la imatge, el darrer acte presencial, celebrat el juny de 2019 i presentat pel periodista Antoni Bassas.