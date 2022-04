Aquest any la diada de Sant Jordi es va escaure en dissabte, però això no va ser cap impediment perquè l’alumnat de FEDAC Manresa no ho celebressin, ben al contrari, la Diada es va avançar dos dies i es van omplir d’actes diversos on els llibres de segona mà i les roses van compartir protagonisme amb les parades que els alumnes de secundària van treure com a mostra dels resultats finals dels seus projectes solidaris. L’alumnat de 3r d’ESO va visitar els avis de la Residència Valldaura on van obsequiar-los amb un treball personalitzat sobre la diada de Sant Jordi, el llibre i la rosa. Tot plegat un Sant Jordi molt solidari i sostenible en el qual van recaptar més de 1000 euros i que va marcar la primera diada de Sant Jordi de després de la pandèmia.