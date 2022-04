Annabel Regales, alumna de 1r de Batxillerat de l’institut Guillem Catà de Manresa, és la guanyadora del XXIX Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga del Rotary Club de Manresa-Bages. El certamen, que es va celebrar dimecres després d’un parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia de la covid-19, va comptar amb la participació de 55 alumnes de diferents centres de secundària del Bages i el Moianès. Les ponències van anar a càrrec de Mireia Gilibert, top 20 en el rànquing Influential Women of Mobility 2020; Xavier Bosch, cap dels serveis tècnics del Consorci del Bages per la Gestió de Residus; i Xavier Pratginestós, gerent de l’empresa Hermanos Pratginestós. La taula rodona va ser conduïda per Esteve Pintó. El certamen també va comptar amb la presència de Francesc Mauri.