La Institució Igualada va celebrar la diada de Sant Jordi, un dia abans, amb diferents activitats culturals. L’alumnat de primària va elaborar dracs, roses i dibuixos. Els infants de 6è van representar, a diferents aules, una petita obra de teatre sobre Sant Jordi i van recitar alguns poemes que ells mateixos havien escrit. També es va dur a terme l’entrega de premis del 7è concurs de pintura i escultura i dels Jocs Florals de l’alumnat de 6è. Les 400 roses de llaminadures que les alumnes de 4t d’ESO van elaborar dins el seu projecte solidari «Aim for Change» per tal de recaptar diners per a hostpitals i ONG’s es van esgotar en pocs minuts.