Per segon any consecutiu, en motiu de la diada de Sant Jordi, l’Associació de Voluntaris de CaixaBank a Barcelona va lliurar 7.911 roses, elaborades pels usuaris de nou entitats socials i centres ocupacionals de la província de Barcelona, a 101 residències de gent gran i persones amb discapacitat intel·lectual. En el cas d’Igualada, el Centre de les Hermanas Ancianos Desamparados i la Residència Josep Maria Vilaseca van rebre les roses elaborades per la Fundació Àuria d’Igualada.