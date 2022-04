L’alumnat de l’institut de Castellbell i el Vilar aconsegueix el primer premi del concurs anual de Hip-Hop per la Pau que atorga l’Institut Català Internacional per la Pau. Amb aquest certamen l’ICIP vol donar visibilitat al compromís i la creativitat dels joves en l’àmbit de la cultura de la pau. Aquest era el primer any que el Bages Sud es presentava al certamen i van rebre el reconeixement a l’esforç conjunt de l’alumnat, que van compondre, interpretar i enregistrar un tema que porta per títol Respect. Interpretada per quatre nois i una noia, posa de manifest la intolerància i la pèrdua de valors en una cançó que han produït de forma integral tot l’alumnat de 3r d’ESO. El premi consisteix en l’enregistrament i producció musical de la peça en un estudi professional de gravació, amb assessorament artístic.