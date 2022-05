Les cosidores voluntàries de Càritas Navàs fa mesos que cusen per tenir una àmplia varietat de productes a la parada de la Fira de Primavera de Navàs, avui diumenge. Si ha de fer un regal, hi trobarà tota mena de detalls fets a mà. A més, comprant un dels productes de Càritas, contribuirà en la recol·lecta de diners per a les persones més necessitades. Són regals solidaris, #cadagestcompta.