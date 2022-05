La Vall de Núria va acollir una altra edició de la Pocatraça Memorial Esteve Soler, on, a més, es va disputar el Campionat de Catalunya d’esquí de muntanya i el de raquetes de neu. Els corredors David Patiño, de la UEC Anoia, que s’estrenava en aquesta modalitat de raquetes, i Marc Toda, ja consolidat en aquest món, hi van ser presents i hi van representar el club anoienc. Marc Toda es va proclamar campió de Catalunya i David Patiño va ser tercer a la general.