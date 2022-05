La filosofia ha de ser a l’escola perquè és una eina molt útil per potenciar l’esperit crític dels infants quan encara no tenen prejudicis arrelats i quan encara es poden eliminar. Així ho van defensar els filòsofs Irene de Puig i Francesc Torralba en el sisè dels diàlegs de l’Àgora Educació 2022, que va debatre sobre la relació entre escola i filosofia. Mig centenar de persones van seguir la conversa a la sala d’actes de la Universitat. Tots dos filòsofs van defensar que en un món en el qual als infants els ve tot donat, que tenen accés a totes les respostes sense que s’hagin fet les preguntes, la filosofia hi té un paper cabdal, però que cal partir dels interessos dels infants. El doctor en Filosofia i Teologia Francesc Torralba va afirmar que formem part d’una societat que s’ha tornat «crèdula», que no qüestiona res.