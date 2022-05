Dins els actes programats per la festa de Sant Jordi al barri de la Plaça Catalunya de Manresa, es va pintar un mural a la paret de la zona verda del carrer Bernat i Oller, al Centre Cívic Selves i Carner. El disseny de l’artista Susanna Ayala va tenir la col·laboració de nens i nenes de les biblioteques veïnals de la Plaça Catalunya, Valldaura i del Centre Obert «Sergi Aguilera», amb la supervisió de la mateixa artista manresana. La pintada es va dur a terme per torns durant la tarda i el capvespre perquè així tots tinguéssim l’oportunitat de pintar el mural.