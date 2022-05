Una quinzena de caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí van iniciar una sortida matinal des del castell de Rubió, on van aprofitar per fer-se una fotografia de grup. La caminada va transcórrer per la serra nord de Rubió, passant pel canal de la Bruixa, fins arribar als molins del parc eòlic. Un cop allí la colla va observar la cinquantena d’aerogeneradors que formen aquest parc eòlic de la comarca de l’Anoia.