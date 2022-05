L’AVV de la Plaça Catalunya de Manresa va organitzar una caminada amb motiu de les festes de Sant Jordi del barri. Una quinzena de caminaires van recórrer diversos camins rurals fins a arribar a Salelles. Un cop allà, el Celler Fargas-Fargas els hi va oferir un tast de vins i un esplèndid pica-pica que va servir per recuperar forces per la tornada a la capital bagenca.