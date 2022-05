L’Escola Mowgli d’Igualda va celebrar la festa anual de l’Escola com ja és tradició. Enguany però, la festa tenia un rerefons especial ja que es complien 60 anys de la seva fundació i va reunir a a un total de 400 persones. Amb aquest motiu es va editar una edició especial de la seva revista Terrabastall, editada pels alumnes, i també, es va produir un joc de taula inèdit. La matinal festiva, plena de jocs per famílies i alumnes, va comptar amb la presència d’antic personal de l’escola i dels més de 2.000 alumnes que l’escola ha tingut durant aquests 60 anys. La matinal va acabar amb un espectacle d’animació a càrrec de la companyia Can Cantem i una bufada d’espelmes final. L’acte va donar peu a emocionants retrobaments, com el d’una mestra que es va retrobar amb alumnes del seu primer curs, fa més de 45 anys.