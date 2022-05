Després de dos anys de parada obligada per la pandèmia de la covid-19, enguany, més de 300 persones van participar en una nova edició de la Caminada de Primavera Abrera-Montserrat. La caminada es va iniciar amb un recorregut per Abrera, Esparreguera i Collbató. Dins el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, es van dur a terme tres controls de pas situats a l’inici del Camí Vell o Camí de les Bateries, a la cruïlla de Sant Joan i a la cruïlla de Sant Miquel. A més, hi va haver un control d’arribada davant de l’estació del cremallera de Montserrat. La caminada va finalitzar en arribar a Montserrat, amb tornada lliure. A totes les persones participants se’ls va fer entrega d’una ampolla d’aigua a la sortida i una motxilla commemorativa a l’arribada.