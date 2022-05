L’Ajuntament de Manresa ha completat les tasques de senyalització de la ruta de l’Anella Verda M9 Els Comtals-serra de Montlleó. És la darrera ruta que s’ha incorporat a la xarxa d’itineraris per conèixer l’Anella Verda de Manresa. L’actuació, que ha tingut un cost de 4.700 euros, ha inclòs la instal·lació de sis plafons de senyalització i la renovació d’una part dels senyals existents, per incorporar la informació sobre el nou itinerari. La ruta, d’onze quilòmetres, se centra en el conjunt monumental de parets de pedra seca al solell dels Comtals i ressegueix un petit itinerari adaptat per la foneria dels Comtals amb plafons explicatius sobre elements de pedra seca i naturals.