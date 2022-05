Un centenar de persones van participar en la caminada solidària «Mou-te per l’esclerosi múltiple», que per primera vegada es va celebrar de forma descentralitzada per tot el territori català i Sant Fruitós de Bages va ser un dels punts de sortida. Els i les participants en aquesta iniciativa han pogut incorporar-se en diferents trams del recorregut, que va sortir del camp de futbol del municipi i va finalitzar a la plaça Sant Domènec de Manresa. Una trentena de persones van realitzar la sortida des de Sant Fruitós de Bages iniciant la ruta de 8,5 km, un cop la marxa va arribar als Trullols de Manresa s’hi va afegir un bon nombre de participants i finalment, a la plaça Bonavista de Manresa, el grup va créixer amb nombroses persones que van fer la marxa en cadira de rodes. Els fons recaptats es destinaran a serveis de neurorehabilitació per aturar l’impacte de l’esclerosi múltiple, així com a la recerca.