Una quinzena de persones van prendre part en el curs «Lidera, empodera’t i fes que et fixin», en el marc dels tallers Ocupa’t, en la qual la docent Verònica Soto va donar eines als i les assistents per guanyar seguretat en el discurs i en la comunicació verbal i no verbal dins el procés de recerca de feina. Les formacions continuaran amb un curs d’operador de carretons; un altre per ensenyar als assistents a identificar, desenvolupar i potenciar les seves competències personals, i un altre per obtenir el títol en manipulació d’aliments. Més informació al 93 878 97 02 o contactar per correu electrònic a nexejove@santfruitos.cat o a garridoos@santfruitos.cat.