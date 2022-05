La Fundació Universitària del Bages–UManresa va signar un conveni amb el Club Natació Manresa (CNM) a través del qual es compromet a donar suport econòmic a l’entitat esportiva. La signatura de l’acord el van dur a terme la presidenta del CNM, Montserrat Gomáriz González, i el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martinez Espinosa. D’aquesta manera, la Universitat se suma a les activitats de foment de l’activitat esportiva aquàtica en la modalitat de natació, waterpolo, natació artística i triatló que impulsa l’entitat. El conveni, d’un any de durada, inclou, entre d’altres acords, que la Universitat farà una aportació econòmica per contribuir a les activitats i objectius socials del CNM. El Club Natació Manresa oferirà descomptes en les quotes mensuals d’esportistes als estudiants tant de grau com de CFGS que participi en els equips de competició de natació, waterpolo, triatló o natació artística.