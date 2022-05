El Concurs Nacional de la Vaca Bruna dels Pirineus va aplegar unes 130 vaques de trenta explotacions de totes les comarques pirinenques a Puigcerdà. El toro Ballarín fill de l’explotació mas Pinós de Vallfogona del Ripollès va ser escollit com l’animal Gran Campió del Concurs Nacional de la Vaca Bruna dels Pirineus i a més també va ser escollit com el millor toro del concurs. Mas Pinós el va comprar de vedell farà uns cinc anys i ara pesa uns 1.300 quilos. Una vedella de l’explotació Vallnova-Espanholet, que una part de l’any pasturen a la Vall d’Aran, i l’altra, a Olvan, va ser escollida com la Gran Campiona Jove. La propera edició del Concurs Nacional està previst que se celebri l’any vinent a Bolvir.