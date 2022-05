El Rotary Club de Manresa-Bages ha fet entrega de 1.500 bosses per recollir brossa del bosc a l’organització de la caminada solidària Fem el camí al teu costat. L’entitat col·labora així amb la 10a edició de la caminada solidària, que se celebrarà demà i que té per objectiu recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Les bosses es lliuraran als participants a la caminada per tal que les puguin utilitzar en les sortides a la natura que realitzin per recollir els residus que hi puguin trobar. La iniciativa s’emmarca en la campanya #RotaryNetejaelbosc, que l’entitat va posar en marxa a principis d’any per tal de contribuir a netejar l’entorn proper i alhora sensibilitzar de la importància de minimitzar els residus i deixalles que s’acumulen als paratges naturals de la comarca i contribuir a preservar el medi ambient i el territori.