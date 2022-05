L’1 de Maig va fer vint-i-tres anys que un grup d’amics format per Cayo Alonso, Francesc Viera, Jordi Palomas, Jordi Mateu i Paco Rivera van posar en marxa la Colla Excursionista de Vilanova del Camí. Una trentena de caminaires de la colla van celebrar l’esdeveniment fent una caminada de 16 quilòmetres fins als Tres Mollons, on van poder observar la Roca Caganera. Tot seguit, van compartir un dinar de germanor al Restaurant Nou, que va servir per recordar i compartir experiències viscudes i celebrar l’aniversari de l’entitat amb un pastís i cava. La propera sortida de la colla serà diumenge, 22 de maig, en la qual faran la 8a etapa del Camí de Sant Jaume. Per a més informació i inscripcions es pot consultar la pàgina web cevcami.com o per telèfon al 93 803 43 88.