Després de dos anys de no haver-se pogut celebrar a causa de la pandèmia, l’Espai Cívic Centre d’Igualada va acollir el Concurs de Dictat que organitza l’Aplec. L’associació per la llengua catalana promou aquest concurs, que consta de dues categories, joves fins a 16 anys i adults. Aquest any, el jurat del premi va proposar textos de l’escriptor català Josep Pla per dictar als participants, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de l’autor. L’alumne de la Institució Igualada Pepe Guasch del Campo (a la dreta de la imatge), de 3r ESO, va guanyar el 2n premi en la categoria de joves, consistent en un joc de taula per conèixer millor la ciutat d’Igualada.