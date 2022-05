Una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages van participar a la sortida per visitar la Maternitat d’Elna. Una institució fundada l’any 1939 que va néixer per tal d’ajudar les dones exiliades a poder donar a llum en condicions i a poder tenir cura dels seus infants. Durant la visita van conèixer la figura de la seva fundadora, Elisabeth Eidenbenz, i la gran tasca que va dur a terme fent costat a les refugiades del camp d’Argelers. Un total de 597 nens i nenes van néixer en aquesta institució durant la Guerra Civil Espanyola. En aquesta sortida també es va visitar la platja d’Argelers i es va conèixer el funcionament del camp de refugiats que hi havia en aquest espai. La sortida va finalitzar amb la visita al pintoresc poble de Cotlliure, lloc d’inspiració de grans artistes com Dalí, Picasso i Machado.