David Navarro Font, bàrman del restaurant Bages 964 de l’Oller del Mas de Manresa, s’ha classificat per tercera vegada consecutiva entre els deu millors coctelers de l’Estat després de superar la semifinal espanyola de la World Class Competition a l’hotel Vela de Barcelona. La World Class Competition és la competició de cocteleria més important del món, on participen 400.000 bàrmans de 60 països diferents. Després de passar la fase prèvia, la Top 50, Navarro va competir amb 19 bàrmans de tot Espanya a la Top 20 (semifinal) per un lloc a la final nacional, que es disputarà a Madrid el proper 23 de maig del 2022. El guanyador del dia 23 representarà Espanya a la final que es farà a Sydney.