Més de 500 parells de sabates arribaran durant les pròximes setmanes a Uganda gràcies a la solidaritat dels veïns i veïnes i del comerç local i també dels donatius recollits durant la celebració del Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials de Voleibol del mes d’abril passat. El municipi va engegar una campanya solidària, amb la col·laboració de Kukura, una associació sense ànim de lucre que promou projectes solidaris a Fort Portal (Uganda), per tal de recollir calçat per a aquesta població. Durant la celebració del campionat i també en els punts de dipòsit a les escoles i equipaments municipals es van recollir un centenar de parells de sabates. Els 450 parells restants van ser donats per la sabateria local Prat Homs Sabaters, qui va fer lliurar al consistori calçat completament nou per estrenar, i de tots els números.