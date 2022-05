Una setantena llarga d’integrants de la colla de diables del Grup Mal Llamp d’Igualada van protagonitzar els correfocs de les festes majors de l’Espelt i Castellolí, després de l’aturada obligada per la pandèmia. Paral·lelament, una de les tres bèsties de la colla, la Voraxcis, va participar del 25 d’abril al 7 de maig en l’exposició de bèsties del barri de la Sagrera de Barcelona per celebrar el 30è aniversari del Sagresaure de Barcelona. La bèstia va estar exposada al costat de la Mulassa Feixuga del Vendrell, la Fil·loxera infantil de Sant Sadurní d’Anoia i el Ca Cèrber Bretolàs de Sant Andreu, entre d’altres. D’altra banda, la quinzena de nous integrants de la colla d’enguany van assistir també a una sessió de formació de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE), requisit indispensable per poder manipular pirotècnia a nivell associatiu.