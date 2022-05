La revista mensual manresana El Pou de la gallina va inaugurar divendres el nou local als baixos del carrer de Sobrerroca de Manresa, número 24, al costat mateix del pou ignasià. La inauguració, conduïda pel periodista Carles Claret, es va fer al peu del monument del carrer Sobrerroca que recorda el pas de Sant Ignasi per Manresa, amb l’assistència d’un centenar de persones, entre les quals representants del govern i els grups municipals, l’associació de comerciants del sector, l’associació de veïns i membres del teixit social de la ciutat. L’acte va incloure l’actuació del Mag Caru, que després de diferents números de màgia va fer aparèixer la revista, com a autèntic miracle mensual manresà, i els parlaments de Jaume Puig, president de l’Associació Cultural El Pou de la gallina, i de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy que va cloure les intervencions per donar pas al brindis final. Amb aquest trasllat, la revista manresana, que aquest mes celebra el 35è aniversari, fa una aposta per ser més present als carrers de la ciutat i concretament al cor del barri antic manresà.