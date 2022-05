El centre educatiu Vedruna Cardona va participar amb un equip de quatre alumnes de 4rt ESO al Campus «The Challenge 22» d’EduCaixa que va tenir lloc del 4 a 7 de maig a Barcelona. L’equip format per Arnau Caparroz, Marina Foraster, Jana Leon i Pablo Vicente, amb la professora Àngela M. Colell, va ser seleccionat d’entre 1.252 projectes de tot Espanya i Portugal per participar al Campus juntament amb altres equips d’arreu de la península. 362 estudiants finalistes de 77 centres educatius diferents van desenvolupar els seus projectes de canvi inspirats en els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible). L’equip de Vedruna Cardona va presentar un projecte en la modalitat «BeCritical» (pensament crític) on es posa de manifest, l’agreujament de la salut mental entre els joves. El 24 de maig se sabrà si són un dels cinc equips premiats amb un viatge formatiu a Silicon Valley.